Vous habitez entre Montpellier et Nîmes et souhaitez gagner du temps dans vos trajets du quotidien ? Bonne nouvelle ! Le nouveau parking de covoiturage de Gallargues-le-Montueux a été inauguré le jeudi 28 janvier 2021. Situé tout près de l’autoroute A9, à deux pas du centre-ville, il vous permet d’organiser facilement votre covoiturage. En partageant vos trajets de tous les jours, vous faites non seulement des économies, mais vous contribuez aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le saviez-vous ? 75% des trajets domicile-travail en France sont effectués en voiture*. On sait par ailleurs que ces trajets se font seul, la plupart du temps. Or l’autosolisme est loin d’être une solution économique au quotidien ! Il favorise par ailleurs la production de carbone dans l’atmosphère, véritable fléau des déplacements routiers quotidiens.



Pour lutter contre l’autosolisme, une seule solution : le covoiturage !

Vous habitez Gallargues-le-Montueux ou ses environs et vous devez vous rendre tous les jours à Montpellier pour aller travailler ? Grâce à ce nouveau parking, partagez facilement vos trajets. Accessible depuis l’autoroute A9 par l’entrée ou la sortie n°26, mais aussi depuis le centre-ville, le collège et la zone d’activités commerciales, le parking de covoiturage de Gallargues-le-Montueux est doté de 98 places de stationnement gratuites et d’un dépose-minute. Vous pouvez vous y rendre également en vélo ou en moto, puisque des emplacements sont prévus pour garer les deux-roues. Le parking de covoiturage de Gallargues-le-Montueux répond à un réel besoin environnemental. VINCI Autoroutes a en effet calculé que sa mise en service pourrait conduire à une réduction de 160 tonnes de CO2 par an, soit une baisse de 35% des émissions générées si le parking n’existait pas**.



Un parking nouvelle génération qui s’inscrit dans son environnement

Réalisé en partenariat avec la Communauté de Communes de Rhôny-Vistre-Vidourle, le parking de de Gallargues-le-Montueux est le 37e parking de covoiturage présent sur le réseau VINCI Autoroutes. Il pourra prochainement accueillir des bornes de recharge électrique et a été conçu pour s’intégrer dans son environnement. Grâce à une noue paysagère de 900 m2 végétalisée composée d’espèces endémiques, les eaux de pluie sont recueillies au plus près de leur point de chute. Un procédé qui permet de limiter les effets liés au ruissellement de l’eau, tout en contribuant au réapprovisionnement des nappes souterraines. L’éclairage du parking est assuré par des candélabres alimentés par des panneaux photovoltaïques. Quant au mobilier urbain (abri bus, poubelles), il a été conçu à base de plastique recyclé. Un parking nouvelle génération pour vous inciter, vous- aussi, à adopter la mobilité partagée !