Du nouveau lors de votre pause ! Lors de votre prochain arrêt sur l’une de nos aires de services, vous découvrirez une nouvelle affiche intitulée « Et si vous faisiez une pause rapport du GIEC ». Visible dans les boutiques présentes sur nos aires, cette affiche sur fond bleu et violet montre un globe terrestre dans une tasse à café (clin d’œil à la pause). Cette campagne, initiée par le collectif « Pour un réveil écologique » et soutenue par VINCI Autoroutes, vise à mieux faire connaître les enseignements du dernier rapport du GIEC et à vous sensibiliser – même pendant la pause – à la lutte contre le changement climatique. Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est un organe scientifique international chargé d’évaluer le changement climatique.



Il vient de publier un nouveau rapport qui présente nos moyens d’action à mettre en place de façon urgente pour maintenir des conditions vivables sur terre. Envie d’en savoir plus ? Flashez le QR code présent sur l’affiche et découvrez la synthèse du dernier rapport du GIEC. Vous serez dirigez vers 3 fiches pratiques très faciles d’accès recensant les 10 points clés du rapport, regroupés en 3 grands thèmes : « Les bases physiques du climat », « Impacts, adaptation et vulnérabilité » et « Réduction des émissions ». De quoi faire de votre pause un moment utile et instructif sur les grands enjeux climatiques de demain.