Des bornes de recharge électrique gratuites au parc multimodal de Longvilliers

Grace au parc multimodal de Longvilliers, optez pour des mobilités alternatives comme le vélo, le covoiturage ou encore le véhicule électrique. Vous avez déjà adopté ce mode transport ? Bonne nouvelle ! Profitez de votre journée de stationnement au parc multimodal pour recharger votre véhicule.



Quatre bornes électriques permettant au total l’alimentation de 8 véhicules sont à votre disposition sur les parkings P1 et P3. Disponibles gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, elles sont accessibles, que vous soyez titulaire d’un abonnement ou non. Après vous être garé, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour déverrouiller la borne. Branchez le câble et refermez la trappe. Votre charge démarre et s’effectue tout au long de la journée. Poursuivez sereinement votre trajet en car et récupérez votre véhicule le soir, prêt à circuler ! Besoin d’une aide ou d’un conseil ? Une assistance téléphonique est disponible pour vous guider en cas de besoin.