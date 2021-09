Vous avez choisi l’électrique pour vos déplacements du quotidien ou longue distance ? Bonne nouvelle si vous empruntez l’autoroute ! 12 nouvelles bornes ont été mises en service lundi 3 mai 2021 sur les autoroutes A10, A71, A85 et A81. Ces nouveaux points de recharge sont disponibles sur 9 aires du réseau VINCI Autoroutes situées en Ile-de-France, en Centre-Val de Loire et dans les Pays-de-la-Loire. Sept de ces aires n’étaient, jusqu’ici, pas encore dotées de bornes de recharge pour véhicules électriques (Limours-Briis-sous-Forges, Orléans Saran, Orléans Gidy et Tours - Val de Loire sur l’autoroute A10, Bourges Marmagne sur l’A71, Val de Cher sur l’A85 et Vallée de l’Erve sur l’A81). Elles sont dorénavant pourvues d’une ou deux installations, vous offrant ainsi plus de confort de facilité pour vos déplacements.



Des bornes de 50 kW pour une recharge d’une heure en moyenne

Ces nouvelles bornes sont très facilement repérables quand vous arrivez sur l’une de ces aires ! Il vous suffit de suivre le panneau représentant une petite voiture et une prise électrique. Une fois stationné devant la borne, il ne vous reste plus qu’à choisir le connecteur et le brancher à votre voiture. Ces 12 bornes nouvellement installées sont universelles et sont dotées des 3 connecteurs correspondant aux véhicules électriques actuellement sur le marché. D’une puissance de 50 kilowatts, ces bornes vous permettent de recharger votre batterie à 80% en une heure environ. Pour le paiement ? Rien de plus simple ! La recharge vous coûtera 40 centimes d’euros la minute réglable par carte bancaire ou via votre carte d’abonnement si vous passez par l’un des opérateurs de mobilités actuellement disponible.