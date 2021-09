« Les Petits Marchés d’ici » : découvrez les spécialités régionales de vos vacances

A l’occasion des grands départs estivaux, les terroirs s’invitent sur les aires du réseau VINCI Autoroutes dans le cadre du dispositif d’animations éphémères #BienArriver. A partir de ce weekend, « Les Petits Marchés d’ici » vous permettront de découvrir sur votre trajet les produits et spécialités des régions que vous traversez, tout en soutenant l’agriculture locale.

Grâce au partenariat noué entre VINCI Autoroutes et la FNSEA, ce sont plus de 35 aires qui accueilleront ainsi des producteurs - le temps d’un weekend pour certaines, tout au long de l’été pour d’autres - pour faire rimer l’envie de « bien voyager » avec le plaisir de « manger français » - #jemangefrançais.

De nombreux producteurs viendront ainsi à votre rencontre pour promouvoir l’agriculture locale et vendre leurs produits : melons, miel, lavande, huile d’olive, fromages, fruits d’été, charcuteries de régions… C’est un festival gustatif qui sera proposé aux petits et grands, afin de découvrir le meilleur des territoires et de profiter d’un avant-goût des vacances !

Cette initiative s’inscrit dans la volonté conjointe de la FNSEA et de VINCI Autoroutes de mettre en avant les produits de saison et de proximité, de valoriser les circuits courts et de soutenir les filières agricoles à travers l’organisation de marchés locaux.