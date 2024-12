L' entreprise

VINCI Autoroutes finance, conçoit, construit et exploite des autoroutes en France. Avec un réseau de 4 443 km, géré par les sociétés concessionnaires ASF, Cofiroute, Escota, Arcour et Arcos, VINCI Autoroutes, premier concessionnaire autoroutier français, accueille sur son réseau chaque jour 2,5 millions d’automobilistes en moyenne, et jusqu’au double lors des grandes migrations estivales. La principale mission de ses 5 500 collaborateurs est d’assurer en toutes circonstances la viabilité du réseau, la sécurité de ses clients et la continuité du service public autoroutier.



Face à l’urgence climatique, VINCI Autoroutes innove pour transformer l’autoroute, indispensable à la desserte et à l’activité économique et sociale des territoires qu’elle irrigue, en infrastructure bas carbone, en convergence avec la stratégie nationale de décarbonation des mobilités.