La réunion du comité de pilotage du projet de requalification urbaine et environnementale de l’autoroute A7, dans la traversée de Valence, s’est tenue vendredi 13 décembre 2024. Ce programme d’aménagement vise, dans un futur proche, à améliorer le cadre de vie des riverains et à favoriser les mobilités douces. Il prévoit notamment la construction et la requalification de 15 000 m² de murs anti-bruit, l’amélioration et l’élargissement de franchissements pour modes doux au-dessus de l’autoroute A7, ou encore la réalisation d’un « brise-vue » et d’un auvent le long du quai fluvial qui jouxte l’autoroute.