Sur l’autoroute A62, le parking de covoiturage de Podensac rejoint les parkings de Langon, Agen, Valence d’Agen et Castelsarrasin sur cet axe stratégique reliant les métropoles toulousaines et bordelaises. Implanté en bordure de la Forêt des Landes, il a par ailleurs fait l’objet d’un soin particulier pour être intégré dans son milieu naturel. Il dispose d’un revêtement perméable végétalisé laissant l’eau s’infiltrer dans le sol. Toutes les eaux recueillies sont traitées avant leur rejet dans le milieu naturel. Pour préserver la faune et la flore locale, des merlons végétalisés forment une enceinte naturelle autour du parking. Des lampadaires photovoltaïques à LED permettent de réduire la consommation d’énergie. Une station de bornes électrique pourrait également voir le jour dans le futur pour vous permettre de vous recharger en toute sérénité.