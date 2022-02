Vous vous demandez si ces points de recharge sont compatibles avec votre véhicule ? Sachez que chacune des stations propose a minima un point de recharge universel avec trois connecteurs (type 2, combo 2 et CHAdeMO) adaptés à tous les véhicules. Disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ces bornes vous proposent une assistance téléphonique pour vous accompagner en cas de besoin. Pour payer votre recharge, rien de plus simple ! Le paiement se fait, au choix, soit par carte prépayée ou badge via l’un des principaux opérateurs de mobilité offrant des abonnements en France ou en Europe, soit à l’acte, par carte bleue pour les bornes affichant le logo VINCI Autoroutes. Vous pouvez aussi payer à l’aide de votre smartphone sur les bornes des partenaires présents sur les aires.