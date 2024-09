Les Français sont de plus en plus nombreux à rouler seuls dans leur voiture aux heures de pointes. C’est ce qui ressort du 6e baromètre de l’autosolisme publié par VINCI Autoroutes. Il révèle que 85,7 % des conducteurs sont seuls dans leur habitacle aux heures les plus chargées de la journée, soit une progression de 2,9 % par rapport au printemps 2023. Ce taux d’autosolisme est l’un des plus hauts jamais enregistré depuis la création de ce baromètre en 2021. Des résultats préoccupants, alors que les deux éditions précédentes laissaient espérer un changement progressif des comportements avec un taux d’autosolisme sous la barre des 84 %.