Avec ce nouveau déploiement, 253 points de recharge électrique sont désormais disponibles sur 84 aires de services, soit la moitié des aires de services du réseau VINCI Autoroutes. Fini le stress des trajets longue distance avec une voiture électrique ! Cet été, sur la route des vacances, une aire de services sur 2 vous proposera de recharger votre véhicule sur notre réseau. Une vingtaine d’autres aires de services sans offre de recharge devraient également être équipées au cours de l’été. Notre objectif ? Que 100% des aires de services de notre réseau soient équipées d’ici à 2023. Vous avez choisi l’électrique pour vos déplacements urbains et vos trajets longue distance ? Sur l’autoroute aussi, roulez en toute sérénité !

Découvrez la liste des aires de services nouvellement équipées de bornes de recharge électrique :

- Dans la vallée du Rhône (autoroute A7) : Pont de l’Isère et Solaize avec chacune une borne 50 kW

- Sur le pourtour méditerranéen :

sur l’autoroute A8 : Beausoleil, Le Canaver et Les Terrasses de Provence proposent chacune une borne 50 kW

sur l’autoroute A9 : Marguerittes Nord (une borne 50 kW)

- Sur la façade atlantique (autoroute A10) :

Poitou Charente Nord (une borne 50 kW) et Poitou Charentes Sud (une borne 50 kW)

L’Estalot, au nord de Bordeaux : ouverture d’une station très haute puissance avec 6 bornes dont 4 ultra rapides

- Entre Bordeaux et Narbonne :

sur l’autoroute A62 : Mas d’Agenais (une borne 50 kW), et Garonne (1 borne 50 kW dans chaque sens de circulation)

sur l’autoroute A61 : Port Lauragais Nord (une borne 50 kW) et Port Lauragais sud (une borne 50 kW), ainsi que Frontonnais Nord (une borne 50 kW) et Frontonnais Sud (une borne 50 kW)

- Entre Brive-la Gaillarde et Toulouse, sur l’aire de Pech Montat sur l’autoroute A20 : ouverture d’une station très haute puissance équipée de 10 bornes dont 8 ultra-rapides

- Au cœur de la Sologne : Romorantin, sur l’autoroute A85 avec une borne 50 kW