Les 1er et 2 juin 2023, se tenait à Toulouse la 3e édition du Common Good Summit (Sommet du Bien Commun), à Toulouse. Invité de ce rendez-vous réunissant un certain nombre d’experts appelés à préciser leur approche du bien commun, Pierre Coppey, président de VINCI Autoroutes, a accordé le 31 mai 2023 une interview au magazine Challenges, co-organisateur de l’événement.



Interrogé sur la thématique de la décarbonation, Pierre Coppey souligne d’abord que « l’autoroute est un formidable levier de transformation et d’accélération de la décarbonation », rappelant que « 87% des déplacements empruntent la route – et même 90% pour le fret. Et que 75% des trajets entre le domicile et le lieu de travail se font en voiture ».



Pierre Coppey poursuit : « L’objectif est de décarboner l’économie d’ici 2050, avec une première marche essentielle à franchir d’ici 2030. Il faut décarboner le transport qui représente 30% des émissions de CO2, et par voie de conséquence décarboner la route. Or, si l’autoroute ne représente que 1% des kilomètres linéaires, elle concentre 25 % des déplacements ».



Concernant le déploiement de bornes de recharge électrique sur l’autoroute, le président de VINCI Autoroutes souligne que « nous devons notamment être en avance sur l’électrification du parc automobile, et offrir une sécurité d’approvisionnement conforme à ce qui est proposé aujourd’hui pour les véhicules thermiques. (…) le calcul est simple : il faudra six fois plus de bornes que de pompes aujourd’hui sur les réseaux autoroutiers ! ».



Enfin, interrogé sur les « autres » moyens de décarboner, Pierre Coppey répond : « Il faut combiner tous les moyens de transport, dans une approche intermodale. Par exemple, les bus sur autoroutes, qui prennent des voyageurs venus en voiture ou en vélo aux gares multimodales de Longvilliers ou de Briis-sous-Forges sur l’A10, pour les emmener à la gare RER de Massy, cela représente des milliers de trajets par jour de navetteurs entre Paris et la grande couronne ».