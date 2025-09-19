A7 – Travaux de réparation d’un musoir au niveau de l’échangeur de Vienne sud Au cours de la nuit du mardi 4 août au mercredi 5 août 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de réparation d’un musoir au niveau de l’échangeur de Vienne sud (n°11), situés sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 5h le lendemain. Ils nécessiteront cependant la fermeture de cet échangeur selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien au niveau des échangeurs de Chasse-sur-Rhône, Vienne nord et Vienne sud Au cours des deux nuits du mardi 28 juillet et du jeudi 30 juillet 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien (fauchage, balayage, réparation d’un musoir) au niveau des échangeurs Chasse-sur-Rhône (n°8), Vienne nord (n°9) et Vienne sud (n°11), situés sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit. Ils nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7/A46/A47 – Travaux de rénovation des chaussées au niveau de la bifurcation de Ternay La Direction Interdépartementale des routes Centre-est (DIR CE) va effectuer des travaux de rénovation des chaussées au niveau de la bifurcation de Ternay. Ces travaux vont nécessiter la fermeture des bretelles de l’A47 vers l’A7 et de l’A46 vers l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, cette fermeture ne sera effective que de 21h à 5h le lendemain au cours de la nuit, du mercredi 29 juillet au jeudi 30 juillet 2026. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7/A46/A47 – Travaux de rénovation de chaussées au niveau de la bifurcation de Ternay La Direction Interdépartementale des routes Centre-est (DIR CE) va effectuer des travaux de rénovation des chaussées au niveau de la bifurcation de Ternay. Ces travaux vont nécessiter la fermeture des bretelles de l’A7 vers l’A47 et de l’A46 vers l’A47. Afin de minimiser la gêne occasionnée, cette fermeture ne sera effective que de 21h à 6h le lendemain au cours quatre nuits, du lundi 20 juillet au jeudi 23 juillet 2026 inclus. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de fauchage au niveau de l’échangeur d’Orange centre Au cours de la nuit du lundi 6 juillet au mardi 7 juillet 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur d’Orange centre (n°21), sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit de 22h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront cependant la fermeture de cet échangeur selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 Valence Inauguration des ponts de Mauboule et de l'Eperviere mercredi 24 juin 2026 Ce mercredi 24 juin 2026 à Valence, Marie-Aimée Gaspari, préfète de la Drôme, Franck Soulignac, président du Conseil départemental de la Drôme, Nicolas Daragon, président de Valence Romans Agglo, maire de Valence et vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Sabine Granger, directrice générale de VINCI Autoroutes et directrice générale d’ASF, ont officiellement inauguré les aménagements des ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Éperviere, effectués dans le cadre du projet de requalification urbaine et environnementale de l’autoroute A7 dans la traversée de Valence. En savoir plus

A7 et A9 – Travaux de fauchage au niveau des échangeurs de Bollène, d’Orange nord/Piolenc, d’Orange sud et de Remoulins Au cours des quatre nuits du lundi 22 juin au jeudi 25 juin 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau des échangeurs de Bollène (n°19), d’Orange nord/Piolenc (n°20) et d’Orange sud (n°22), situés sur l’autoroute A7, et de l’échangeur de Remoulins (n°23), situé sur l’autoroute A9. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 22h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien au niveau de l’échangeur de Loriol Au cours des deux nuits du mardi 23 juin et du mercredi 24 juin 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 22h à 5h le lendemain. Ils nécessiteront toutefois la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation de la signalisation horizontale et verticale de l’échangeur de Salon nord Au cours de la nuit du mardi 9 juin au mercredi 10 juin 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de rénovation de la signalisation horizontale et verticale au niveau de l’échangeur de Salon nord (n°27), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 22h à 6h le lendemain mais nécessiteront la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation au niveau de l’échangeur d’Avignon-Châteaurenard Le Conseil départemental du Vaucluse va procéder à des travaux de rénovation au niveau du carrefour de Bonpas, situé à proximité de l’échangeur d’Avignon-Châteaurenard (n°24), sur l’A7. Ces travaux se dérouleront au cours des quatre nuits, du lundi 8 juin au jeudi 11 juin 2026 inclus, de 22h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront la fermeture de cet échangeur sur l’A7 sur cette plage horaire. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de fauchage et d’entretien au niveau de l’échangeur de Valence-Romans Au cours des deux nuits du lundi 8 juin et du mardi 9 juin 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage et d’entretien au niveau de l’échangeur Valence-Romans (n°15), sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 22h à 5h le lendemain mais nécessiteront la fermeture de cet échangeur selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation au niveau de l’échangeur d’Avignon-Châteaurenard Le Conseil départemental du Vaucluse va procéder à des travaux de rénovation au niveau du carrefour de Bonpas, situé à proximité de l’échangeur d’Avignon-Châteaurenard (n°24), sur l’A7. Ces travaux se dérouleront au cours des quatre nuits, du lundi 1er juin au jeudi 4 juin 2026 inclus, de 22h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront la fermeture de cet échangeur sur l’A7 sur cette plage horaire. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien au niveau des échangeurs de Chanas et Montélimar sud Au cours de la nuit du mercredi 27 mai au jeudi 28 mai 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien (fauchage, balayage, rénovation de la signalisation horizontale) au niveau des échangeurs de Chanas (n°12) et de Montélimar sud (n°18), situés sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit. Ils nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Bourg-lès-Valence Au cours des deux nuits du mardi 19 mai et du mercredi 20 mai 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14), situé sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 22h à 5h le lendemain, mais nécessiteront cependant la fermeture de cet échangeur selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.

A7 – Travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Chanas Au cours de la nuit du mardi 19 au mercredi 20 mai 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Chanas (n°12), situé sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 5h le lendemain, mais nécessiteront cependant la fermeture partielle de cet échangeur selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de fauchage au niveau des échangeurs de Cavaillon, de Sénas et de Salon nord Au cours des quatre nuits du lundi 20 avril au jeudi 23 avril 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de fauchage au niveau des échangeurs de Cavaillon (n°25), de Sénas (n°26) et de Salon nord (n°27), situés sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain, mais nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation de chaussées au niveau de l’échangeur de Tain-l’Hermitage les nuits du 13 au 16 avril 2026 Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées au niveau de l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit mais nécessiteront néanmoins la fermeture de cet échangeur au cours des nuits du lundi 13 au jeudi 16 avril 2026, de 21h à 6h le lendemain. En savoir plus

A7 Demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche : fermeture du pont de la RD 112 sur la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals du 3 au 20 avril 2026 VINCI Autoroutes poursuit le chantier de création des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche entre Chanas et Tain-l’Hermitage. Dans le cadre de la construction du demi-échangeur Sud, situé à Saint-Barthélemy-de-Vals, des travaux programmés sur le pont de la RD112, au-dessus de l’A7, nécessitent la fermeture à la circulation sur ce pont du vendredi 3 au lundi 20 avril. Des itinéraires de déviation sont mis en place. En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation de chaussées au niveau de l’échangeur de Tain-l’Hermitage Au cours des quatre nuits du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de rénovation des chaussées au niveau de l’échangeur de Tain-l’Hermitage (n°13), situé sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain, mais nécessiteront néanmoins la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.

A7 Travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord : conditions de circulation du 25 au 27 mars Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A7, entre Orange centre et Avignon nord, jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter des modifications de conditions de circulation au cours des nuits du 25 au 27 mars 2026. En savoir plus

A7 : Travaux de rénovation des chaussées entre Orange et Avignon nord : conditions de circulation du 23 au 27 mars Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A7 entre Orange centre et Avignon nord, jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter des modifications de conditions de circulation au cours des nuits de la semaine du 23 au 27 mars 2026. En savoir plus

A7 – Réparation des dispositifs de retenue au niveau de l’échangeur de Chanas Au cours de la nuit du mardi 24 mars au mercredi 25 mars 2026, VINCI Autoroutes va procéder à la réparation des dispositifs de retenue au niveau de l’échangeur de Chanas (n°12), situé sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 5h le lendemain mais nécessiteront néanmoins la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 : Travaux chaussées entre Orange et Avignon nord Conditions de circulation du 15 au 20 mars Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCIAutoroutes poursuit les travaux de rénovation des chaussées de l’A7 entre Orange centre etAvignon nord, jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier réalisé de jour comme de nuit, ycompris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon).Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel,emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Cependant, les opérations en coursvont nécessiter des modifications de conditions de circulation les nuits de la semaine du 15au 20 mars 2026. En savoir plus

A7 Travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord-Sortie obligatoire échangeurs Avignon nord et Orange Sud nuits du 23,24 et 25 février 2026 Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a engagé une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier, réalisé de jour comme de nuit, et certains week-ends sur les périodes à faible trafic, consiste à rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter des fermetures partielles de l’A7 : en direction de Lyon la nuit du lundi 23 février 2026, de 21h à 6h avec une sortie obligatoire à l’échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23) et en direction de Marseille avec une sortie obligatoire à l’échangeur d’Orange sud (n°22) les nuits du mardi 24 et mercredi 25 février 2026, de 21h à 6h. En savoir plus

A7 Valence Réouverture à la circulation du Pont de Mauboule Au cœur de Valence, l’autoroute A7 se transforme. Les travaux de requalification urbaine et environnementale de l’A7 dans la traversée de Valence ont démarré le 22 septembre 2025 avec la transformation des ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière. Depuis le 13 février 2026 midi, les travaux sont terminés sur le pont de la rue de Mauboule et la circulation a repris sur cet ouvrage. Les travaux sur le pont du chemin de l’Épervière se poursuivent. En savoir plus

A7 - Fermeture partielle de l'échangeur d'Orange sud nuit du 4 février 2026 Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord se déroule actuellement, jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Cependant, les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’échangeur d’Orange sud (n°22) en direction de Marseille la nuit du mercredi 4 février 2026, de 22h à 6h le lendemain. En savoir plus

A7 – Réparation de joints d’ouvrage d’art au niveau de l’échangeur de Cavaillon (n°25) Afin de renforcer la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à des réparations de joints sur un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur de Cavaillon (n°25), sur l’autoroute A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces opérations auront lieu au cours de la nuit du mardi 3 février au mercredi 4 février 2026, de 22h à 6h le lendemain. Elles nécessiteront cependant la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre aux clients de rejoindre leur destination. En savoir plus

A7 - Réparation de joints d'ouvrage d'art au niveau de l'échangeur de Cavaillon Afin de renforcer la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à des réparations de joints sur un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur de Cavaillon (n°25), sur l’autoroute A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces opérations auront lieu au cours de la nuit du lundi 2 au mardi 3 février 2026, de 22h à 6h le lendemain. Elles nécessiteront cependant la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre aux clients de rejoindre leur destination. En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien au niveau des échangeurs de Cavaillon (n°25) et de Sénas (n°26) nuits du 26 au 29 janvier 2026 Dans le cadre de sa politique de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes va procéder à l’inspection des chaussées de l’autoroute A7 au niveau des bretelles des échangeurs de Cavaillon (n°25) et de Sénas (n°26). Ces travaux nocturnes seront effectués de 22h à 6h pour limiter la gêne occasionnée mais nécessiteront la fermeture complète de ces échangeurs entre le lundi 26 et le jeudi 29 janvier 2026. En savoir plus

A7 – Fermeture des aires de Latitude 45 et de Portes-lès-Valence est au cours des nuits du 27 et 28 janvier 2026 VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’inspection des chaussées au niveau des aires de services de Latitude 45 et de Portes-lès-Valence est, situées sur l’autoroute A7, en direction de Lyon. Ces opérations nécessiteront la fermeture des aires de services, de 16h45 à 3h30 le lendemain, selon le programme détaillé ci-dessous. Par conséquent, le service de recharge électrique sera lui aussi inaccessible. En savoir plus

Fermeture de l’entrée sur l’A7 en direction de Lyon au niveau de Salon nord nuits du 19 et 20 janvier 2026 Dans le cadre de la poursuite des travaux du demi-échangeur de Salon nord, destinés à améliorer la desserte du Pays Salonais, la bretelle d’accès à l’autoroute A7 en direction de Lyon, au niveau de l’échangeur Salon nord (n°27), sera fermée à la circulation durant les nuits du lundi 19 et du mardi 20 janvier 2026, de 21h à 6h. En savoir plus

Rénovation des chaussées de l’A7 - Démarrage des travaux entre Orange et Avignon nord lundi 19 janvier 2026 Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord, se déroulera du 19 janvier au 26 juin 2026. D’un montant de 22,4 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes, ce chantier réalisé de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. En savoir plus

A7 – Réparation des dispositifs de retenue au niveau de l’échangeur de Tain l’Hermitage Pour garantir la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à la réparation de dispositifs de retenue situés au niveau de l’échangeur de Tain l’Hermitage (n°13), sur l’A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces opérations se dérouleront au cours de la nuit du dimanche 4 janvier, de 22h à 3h le lendemain matin. Elles nécessiteront cependant la fermeture de la bretelle de sortie pour l’ensemble des véhicules en provenance de Marseille. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A9 – Réparation des dispositifs de retenue au niveau de l’échangeur de Roquemaure Pour garantir la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à la réparation de dispositifs de retenue situés au niveau de l’échangeur de Roquemaure (n°22), sur l’A9. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces opérations se dérouleront au cours de la nuit du mardi 16 décembre au mercredi 17 décembre 2025, de 22h à 5h le lendemain matin. Elles nécessiteront cependant la fermeture de la bretelle de sortie pour l’ensemble des véhicules en provenance d’Orange. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.

A9 – Réparation des dispositifs de retenue au niveau de l’échangeur de Roquemaure Pour garantir la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à la réparation de dispositifs de retenue situés au niveau de l’échangeur de Roquemaure (n°22), sur l’A9. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces opérations se dérouleront au cours de la nuit du mardi 16 décembre au mercredi 17 décembre 2025, de 22h à 5h le lendemain matin. Elles nécessiteront cependant la fermeture de la bretelle de sortie pour l’ensemble des véhicules en provenance d’Orange. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.

A7 – Travaux de rénovation au niveau de l’échangeur d’Avignon-Châteaurenard Le Conseil départemental du Vaucluse va procéder à des travaux de rénovation au niveau du carrefour de Bonpas, situé à proximité de l’échangeur d’Avignon-Châteaurenard (n°24), sur l’A7. Ces travaux se dérouleront au cours de la nuit du mardi 16 décembre au mercredi 17 décembre 2025, de 21h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront la fermeture des bretelles d’entrées de cet échangeur sur l’A7. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Fermeture de l’aire de Roussillon au cours de la nuit du 9 décembre prochain Dans le cadre de son programme d’entretien de ses équipements, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de rénovation des chaussées au niveau de l’aire de services de Roussillon, située sur l’autoroute A7, en direction de Marseille. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’aire de services au cours de la nuit du mardi 9 décembre 2025, de 22h à 1h le lendemain. Par conséquent, le service de recharge électrique sera lui aussi inaccessible En savoir plus

A89 – Réparation d’un équipement de sécurité dans le tunnel de Chalosset Dans le cadre de son programme d’entretien des équipements de sécurité et d’exploitation, VINCI Autoroutes va procéder à la réparation d’un équipement de sécurité dans le tunnel de Chalosset, situé sur l’A89, entre les échangeurs de Tarare centre (n°34) et Tarare est (n°35). Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu au cours de la nuit du mardi 2 décembre au mercredi 3 décembre 2025, entre 21h à 1h le lendemain. Ils nécessiteront la fermeture de cette section de l’A89, pour tous les véhicules en direction de Lyon. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus

A7 – Travaux d’inspection de chaussées Au cours des deux nuits du mardi 2 décembre et du mercredi 3 décembre 2025, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’inspection des chaussées au niveau de l’échangeur de Tain l’Hermitage (n°13) situé sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit de 22h à 5h le lendemain, mais nécessiteront la fermeture partielle de cet échangeur selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7-Rénovation de la barrière de Lançon-de-Provence_Fermeture de l’échangeur de Rognac (n°28) et de la bifurcation A8/A7 la nuit du samedi 22 novembre 2025 Dans le cadre de la politique de maintenance de son patrimoine, VINCI Autoroutes a engagé depuis septembre 2025 d’importants travaux de rénovation sur la barrière de péage de Lançon-Provence. Ce chantier, d’un montant de 5 millions d’euros intégralement financé par VINCI Autoroutes, doit se poursuivre jusqu’en mars 2026. Il vise à prolonger la durée de vie de l’ouvrage tout en garantissant la sécurité et le confort des milliers d’automobilistes qui y transitent chaque jour. Les travaux sont réalisés sous circulation, du lundi au vendredi. Cependant, des opérations de levage au niveau de la barrière de péage vont nécessiter la fermeture partielle des autoroutes A7 et A8 en direction de Lyon durant la nuit du samedi 22 novembre 2025, de 19h30 à 7h30 le lendemain. En savoir plus

A7/A47/A46 – Travaux d’entretien Au cours des quatre nuits du lundi 24 au jeudi 27 novembre 2025 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien - remise en état des dispositifs de retenue, fauchage, rénovation des chaussées, rénovation des marquages au sol - entre l’échangeur de Saint Priest centre (n°12), situé sur l’A46, et la bretelle de l’A7 vers l’A47. Ces travaux auront lieu de nuit afin de minimiser la gêne occasionnée, mais nécessiteront cependant la fermeture des bretelles d’accès ou d’échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7/A47/A46 – Travaux de réparation du mur anti-bruit VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de réparation du mur anti-bruit situé au niveau des bretelles d’accès de l’A46 et de l’A47 vers l’A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au cours des quatre nuits, du lundi 17 novembre au jeudi 20 novembre 2025 inclus, de 21h à 5h le lendemain. Il nécessitera cependant la fermeture des deux bretelles d’accès. Des itinéraires de déviation seront mis en place à cette occasion, pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien des réseaux d’eau pluviale au niveau de l’échangeur de Loriol Au cours de la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre 2025, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien et de renforcement des réseaux d’eau pluviale au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain, mais nécessiteront toutefois la fermeture de la bretelle d’entrée de cet échangeur en direction de Marseille. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7/A47/A46 – Travaux de réparation du mur anti-bruit VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de réparation du mur anti-bruit situé au niveau des bretelles d’accès de l’A46 et de l’A47 vers l’A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au cours des quatre nuits, du lundi 3 novembre au jeudi 6 novembre 2025 inclus, de 21h à 5h le lendemain. Il nécessitera cependant la fermeture des deux bretelles d’accès. Des itinéraires de déviation seront mis en place à cette occasion, pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation de chaussées et de la signalisation horizontale au niveau de l’échangeur de Loriol VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de rénovation des chaussées et de la signalisation horizontale (marquages au sol) au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 21h à 6h du matin au cours de la nuit du mardi 4 novembre au mercredi 5 novembre 2025. Ils nécessiteront toutefois la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation de chaussée au niveau de l’échangeur Berre l’Etang-Rognac La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée va effectuer des travaux de rénovation des chaussées au niveau de l’échangeur de Berre l’Etang-Rognac (n°28), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au cours des deux nuits du mardi 28 octobre et mercredi 29 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain. Il nécessitera néanmoins la fermeture partielle de cet échangeur, selon le programme ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

Le projet de requalification urbaine et environnementale de l’autoroute A7 au cœur de Valence est lancé. Ce jeudi 23 octobre 2025 à Valence, Marie-Aimée GASPARI, préfète de la Drôme, Marie-Pierre MOUTON, présidente du Conseil départemental de la Drôme, Nicolas DARAGON, président de Valence Romans Agglo, maire de Valence et vice-président de la Région Auvergne Rhône Alpes, Marlène MOURIER, maire de Bourg-Lès-Valence et Sabine GRANGER, directrice générale de VINCI Autoroutes et d’ASF, ont officiellement posé la première pierre du chantier de requalification urbaine et environnementale de l’autoroute A7 dans la traversée de Valence. En savoir plus

A7 – Réparation de joints d’un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur d’Orange-sud Afin de renforcer la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à des réparations de joints sur un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur d’Orange-sud (n°22), sur l’A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, cette intervention se déroulera au cours des deux nuits du mardi 21 octobre et du mercredi 22 octobre 2025, de 22h à 6h. Elles nécessiteront cependant la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation de chaussées et de la signalisation horizontale au niveau de l’échangeur de Loriol VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de rénovation des chaussées et de la signalisation horizontale (marquages au sol) au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de 21h à 6h du matin au cours des nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi, entre le lundi 20 et le jeudi 30 octobre 2025. Ils nécessiteront toutefois la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation au niveau de l’échangeur de Tain l’Hermitage Au cours de la nuit du lundi 13 octobre au mardi 14 octobre 2025, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de rénovation des bordures du rond-point situé en amont de l’échangeur de Tain l’Hermitage (n°13), sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 22h à 5h le lendemain. Ils nécessiteront toutefois la fermeture des bretelles d’entrées au niveau de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.

A7 – Réparation de joints d’un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur d’Orange centre Afin de renforcer la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à des réparations de joints sur un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur d’Orange centre (n°21), sur l’A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, cette intervention se déroulera au cours des quatre nuits, du lundi 13 octobre au jeudi 16 octobre 2025 inclus, de 22h à 5h. Elle nécessitera cependant la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de rénovation de chaussées et de la signalisation horizontale au niveau de l’échangeur de Loriol VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de rénovation de chaussées, et de la signalisation horizontale (marquages au sol) niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu les nuits du lundi, mardi, mercredi et jeudi, dès le lundi 13 octobre jusqu’au jeudi 30 octobre 2025 de 22h à 5h le lendemain. Ils nécessiteront toutefois la fermeture de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux de fauchage au niveau de l’échangeur Berre l’Etang-Rognac La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée va effectuer des travaux de fauchage au niveau de l’échangeur de Berre l’Etang-Rognac (n°28), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au cours de la nuit du lundi 6 octobre au mardi 7 octobre 2025, de 21h à 6h le lendemain. Il nécessitera néanmoins la fermeture de la bretelle de sortie de cet échangeur, pour tous les véhicules en provenance de Lyon. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus

Fermeture de la bifurcation A7/A54 les nuits des 22,24 et 25 septembre 2025 VINCI Autoroutes achève les travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54 dans le secteur de Salon-de-Provence. Après plusieurs mois de chantier, l’ensemble des nouveaux aménagements est désormais en service. Dans le cadre des opérations de parfait achèvement, des interventions complémentaires restent toutefois à réaliser, notamment l’installation de panneaux de signalisation et la pose des dispositifs de retenue. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du chantier et sont organisés de façon à limiter au maximum la gêne pour les conducteurs. Les opérations en cours sont réalisées de nuit mais vont nécessiter la fermeture ponctuelle de l’A54 en provenance d’Arles et en direction de l’A7 et de la bretelle de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 en provenance de Lyon. Ces interventions sont programmées au cours des nuits du lundi 22, du mercredi 24 et du jeudi 25 septembre 2025. En savoir plus

Démarrage des travaux de requalification urbaine et environnementale de l’A7 dans la traversée de Valence Au coeur de Valence, l’autoroute A7 se transforme. Les travaux de requalification urbaine et environnementale de l’A7 dans la traversée de Valence démarrent. Ce projet d’envergure vise à reconnecter la ville au fleuve, réduire les nuisances et valoriser les mobilités douces. Doté d’un budget de 32 millions d’euros, ce chantier est le fruit d’un partenariat entre l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et VINCI Autoroutes. Dans un premier temps, à partir du 22 septembre et pour 6 mois, une première phase de travaux sera consacrée à la transformation des ponts de la rue de Mauboule et du chemin de l’Épervière situés à Valence. En savoir plus

A7 fermeture de la bretelle d' entrée salon nord Dans le cadre des travaux du demi-échangeur de Salon Nord, destiné à améliorer la desserte du Pays Salonais, VINCI Autoroutes poursuit la création d’une voie d’entrecroisement entre la bretelle d’entrée existante et la future bretelle de sortie pour les véhicules circulant dans le sens Marseille/Lyon. Ces travaux qui sont réalisés de jour comme de nuit, week-end compris, vont nécessiter la fermeture de la bretelle d’entrée sur l’A7 de l’échangeur de Salon Nord (n°27) en direction de Lyon, du mardi 16 septembre à 21h jusqu’à 6h le vendredi 28 novembre 2025. Un itinéraire de déviation sera mis en place pendant toute la durée de l’opération. En savoir plus

Fermeture bifurcation A7A54 nuits des 15, 17 et 18 septembre 2025 VINCI Autoroutes achève les travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54 dans le secteur de Salon-de-Provence. Après plusieurs mois de chantier, l’ensemble des nouveaux aménagements est désormais en service. Dans le cadre des opérations de parfait achèvement, des interventions complémentaires restent toutefois à réaliser, notamment l’installation de panneaux de signalisation et la pose des dispositifs de retenue. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du chantier et sont organisés de façon à limiter au maximum la gêne pour les conducteurs. Les opérations en cours sont réalisées de nuit mais vont nécessiter la fermeture ponctuelle de la bretelle de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 en provenance de Lyon les nuits du lundi 15, du mercredi 17 et du jeudi 18 septembre 2025. En savoir plus

Travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54 : fermetures nocturnes du jeudi 11 septembre 2025 VINCI Autoroutes achève les travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54 dans le secteur de Salon-de-Provence. Après plusieurs mois de chantier, l’ensemble des nouveaux aménagements est désormais en service. Dans le cadre des opérations de parfait achèvement, des interventions complémentaires restent toutefois à réaliser, notamment l’installation de panneaux de signalisation et la pose des dispositifs de retenue. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du chantier et sont organisés de façon à limiter au maximum la gêne pour les conducteurs. Les opérations en cours sont réalisées de nuit mais vont nécessiter la fermeture ponctuelle de la bifurcation A7/A54 et de l’autoroute A54 la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 septembre 2025. En savoir plus

Bifurcation A7A54 fermetures les nuits du 8 au 11 septembre 2025 VINCI Autoroutes achève les travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54 dans le secteur de Salon-de-Provence. Après plusieurs mois de chantier, l’ensemble des nouveaux aménagements est désormais en service. Dans le cadre des opérations de parfait achèvement, des interventions complémentaires restent toutefois à réaliser, notamment l’installation de panneaux de signalisation et la pose des dispositifs de retenue. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du chantier et sont organisés de façon à limiter au maximum la gêne pour les conducteurs. Les opérations en cours sont réalisées de nuit mais vont nécessiter la fermeture ponctuelle de la bifurcation A7/A54 et de l’autoroute A54 au cours des nuits du lundi 8 au jeudi 11 septembre 2025. En savoir plus

A7 Les travaux de rénovation de la barrière de péage de Lançon-Provence démarrent le 15 septembre 2025 Pour le confort et la sécurité des conducteurs et dans le cadre de sa politique d'entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage d'importants travaux de modernisation sur la barrière de péage de Lançon-Provence, un ouvrage majeur de l'A7 situé entre les villes d’Avignon (Vaucluse) et Marseille (Bouches du Rhône). Ce chantier, qui se déroulera du 15 septembre 2025 au 27 mars 2026, permettra d'assurer la pérennité de cet ouvrage. Il représente un investissement de 5 millions d’euros entièrement financés par VINCI Autoroutes. En savoir plus

Fermeture de la bifurcation A7 A54 la nuit du 4 au 5 septembre 2025 VINCI Autoroutes finalise les travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54 dans le secteur de Salon-de-Provence. Après plusieurs mois de chantier, l’ensemble des nouveaux aménagements est désormais en service. Dans le cadre des opérations de parfait achèvement, des interventions complémentaires restent toutefois à réaliser, notamment au niveau des panneaux de signalisation, des dispositifs de retenue et des peintures au sol. Ces travaux sont organisés de façon à limiter au maximum la gêne pour les conducteurs. Les opérations en cours sont réalisées de nuit mais vont nécessiter la fermeture ponctuelle de l’autoroute A7 et de l’autoroute A54 la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre 2025. En savoir plus

Fermetures nocturnes de la bifurcation A7 - A54 les nuits du 1er au 4 septembre 2025 VINCI Autoroutes finalise les travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54 dans le secteur de Salon-de-Provence. Après plusieurs mois de chantier, l’ensemble des nouveaux aménagements est désormais en service. Dans le cadre des opérations de parfait achèvement, des interventions complémentaires restent toutefois à réaliser, notamment au niveau des panneaux de signalisation, des dispositifs de retenue et des peintures au sol. Ces travaux sont organisés de façon à limiter au maximum la gêne pour les conducteurs. Les opérations en cours sont réalisées de nuit mais vont nécessiter la fermeture ponctuelle de l’autoroute A7 et de l’autoroute A54 au cours des nuits du lundi 1er au jeudi 4 septembre 2025. En savoir plus

Première pierre des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche sur A7 Ce mardi 26 août 2025, Florent BRUNET, Président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et représentant la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Michel AVIAS, Vice-président du Conseil départemental de la Drôme, chargé de la sécurité, des infrastructures et des mobilités actives, Ludwig MONTAGNE, Maire de Saint-Barthélemy-de-Vals, Gérard ORIOL, Maire de Saint-Rambert-d’Albon, Cyril MOREAU, Secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, Sous-préfet de l’arrondissement de Valence, et Xavier RICHER DE FORGES, Directeur Maîtrise d’Ouvrage Est de VINCI Autoroutes, accompagnés de nombreux élus, ont posé la première pierre du chantier de création des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche sur l’autoroute A7. En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien des réseaux d’eau pluviale au niveau de l’échangeur de Loriol Au cours de la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 août 2025, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien et de renforcement des réseaux d’eau pluviale au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain, mais nécessiteront toutefois la fermeture de la bretelle d’entrée de cet échangeur en direction de Marseille. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien des chaussées au niveau de l’échangeur Berre l’Etang-Rognac La Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée va effectuer des travaux d’entretien des chaussées au niveau de l’échangeur de Berre l’Etang-Rognac (n°28), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ce chantier se déroulera au cours de la nuit du mercredi 20 août au jeudi 21 août 2025, de 21h à 6h le lendemain. Il nécessitera néanmoins la fermeture des bretelles d’entrée de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien des réseaux d’eau pluviale au niveau de l’échangeur de Loriol Au cours de la nuit du jeudi 21 août au vendredi 22 août 2025, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien des réseaux d’eau pluviale au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), sur l’autoroute A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 21h à 6h le lendemain, mais nécessiteront toutefois la fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Lyon de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus

A7 – travaux d’entretien au niveau de l’échangeur de Loriol Au cours de la nuit du mardi 15 au mercredi 16 juillet 2025, VINCI Autoroutes effectuera des travaux d’entretien et de renforcement des réseaux d’eau pluviale, au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), situé sur l’autoroute A7. Bien qu’effectuées de nuit, ces opérations nécessiteront la fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur, entre 21h et 6h le lendemain, pour tous les véhicules circulant en direction de Marseille. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus

A7 – travaux de rénovation de chaussées au niveau de l’échangeur de Bourg-lès-Valence Au cours de la nuit du jeudi 10 juillet au vendredi 11 juillet 2025, VINCI Autoroutes va effectuer des travaux de rénovation des chaussées au niveau de l’échangeur de Bourg-lès-Valence (n°14), sur l’autoroute A7. Ces travaux auront lieu de nuit, entre 22 h et minuit. Ils nécessiteront la fermeture de la bretelle d’entrée de cet échangeur, pour les véhicules circulant en direction de Marseille. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus

A7 et A54 – Travaux d’entretien au niveau des échangeurs d’Avignon centre/Châteaurenard, de Cavaillon et de Grans/Salon-de-Provence Au cours des trois nuits du lundi 7 juillet au mercredi 9 juillet 2025 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux d’entretien (fauchage, rénovation des chaussées) au niveau des échangeurs d’Avignon centre/Châteaurenard (n°24) et Cavaillon (n°25), situés sur l’A7, ainsi que sur celui de Grans/Salon-de-Provence (n°14), situé sur l’A54. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit. Ils nécessiteront cependant la fermeture de ces échangeurs selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien au niveau de l’échangeur de Loriol Au cours des trois nuits du lundi 7 juillet au mercredi 9 juillet 2025 inclus, VINCI Autoroutes effectuera des travaux d’entretien et de renforcement des réseaux d’eau pluviale, au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), situé sur l’autoroute A7. Bien qu’effectuées de nuit, ces opérations nécessiteront la fermeture de cet échangeur, entre 21h et 6h le lendemain, selon le programme détaillé ci-dessous. Des itinéraires de déviation seront mis en place sur ces trois nuits pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7/A46/A47– Travaux de rénovation de chaussées au niveau de la bifurcation de Ternay La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va procéder à des travaux de rénovation des chaussées au niveau des bretelles de la bifurcation de Ternay. Bien qu’effectuées de nuit, ces opérations nécessiteront néanmoins la fermeture des bretelles en direction de Saint-Etienne, de l’A7 vers l’A47 et de l’A46 vers l’A47, au cours des deux nuits du lundi 7 juillet et du mardi 8 juillet 2025, de 21h à 6h le lendemain. Durant cette période, des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs. En savoir plus

A7 – Fermeture de l’aire de Bornaron VINCI Autoroutes va procéder à la rénovation des sanitaires de l’aire de repos de Bornaron, situé sur l’autoroute A7, entre Vienne et Valence. Ces travaux nécessiteront la fermeture de cette aire, le mardi 8 juillet 2025, entre 8h et 17h En savoir plus

A7 – Travaux d’entretien au niveau de l’échangeur de Loriol Au cours des trois nuits du lundi 30 juin au mercredi 2 juillet 2025 inclus, VINCI Autoroutes effectuera des travaux d’entretien et de renforcement des réseaux d’eau pluviale au niveau de l’échangeur de Loriol (n°16), situé sur l’autoroute A7. Bien qu’effectuées de nuit, ces opérations nécessiteront la fermeture de cet échangeur, entre 21h et 6h le lendemain. Des itinéraires de déviation seront mis en place sur ces trois nuits pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. En savoir plus

A7 – Réparation de joints d’un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur d’Avignon centre/Châteaurenard Afin de renforcer la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes va procéder à des réparations de joints sur un ouvrage d’art situé au niveau de l’échangeur d’Avignon centre/Châteaurenard (n°24), sur l’A7. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces opérations se dérouleront au cours des quatre nuits, du lundi 30 juin au jeudi 3 juillet 2025 inclus, de 22h à 5h. Elles nécessiteront cependant la fermeture partielle de cet échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination En savoir plus