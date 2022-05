C’est une tendance de fond qui se confirme ! Le marché de l’électrique continue sa progression en France avec des ventes de véhicules en progression de 7% en mars 2022 par rapport à l’année précédente. Pour répondre à ces besoins, VINCI Autoroutes continue de déployer activement des points de recharge électrique sur son réseau. Notre but ? Vous offrir le même degré de confort et la même expérience sur autoroute que lorsque vous utilisez un véhicule thermique. Au 30 avril 2022, 355 points de recharge étaient installés sur 105 aires de services, soit près de 6 aires sur 10 d’ores et déjà équipées sur le réseau VINCI Autoroutes. Notre objectif est d’équiper 100% des aires du réseau d’ici fin 2023 avec des bornes de recharge rapides et ultrarapides.



De nouvelles installations sur les autoroutes A7, A9, A10 ou encore sur l’A355

Les déploiements les plus récents de bornes électriques concernent le pourtour méditerranéen (A7, A9), la façade atlantique (A10), la région Centre-Val de Loire (A71) ou encore le Contournement Ouest de Strasbourg (A355). Plus récemment, l’aire de la Loire sur l’autoroute A89 a été équipée. L’installation de ces nouvelles bornes illustre notre volonté de contribuer activement à la décarbonation des usages de la route, enjeu n°1 de notre politique environnementale pour réduire l’emprunte carbone du secteur des transports. Neuf déplacements sur dix se font par la route et l’autoroute en concentre une grande partie. Pour décarboner l’économie, il est donc indispensable de décarboner les infrastructures de transports, à commencer par la route et l’autoroute.



Nouveau : Accédez en 1 clic aux moyens de paiement disponibles sur les aires !

Comme des millions de Français, vous avez fait l’acquisition d’un véhicule électrique ? En multipliant les bornes de recharge sur notre réseau, nous souhaitons vous apporter le meilleur service. Que ce soit pour vos déplacements urbains ou pour vos trajets de moyenne et longue distance, l’autoroute vous offre aujourd’hui la possibilité de voyager en toute sérénité. Gérées et exploitées par VINCI Autoroutes ou par nos partenaires commerciaux, ces nouvelles bornes, disponibles 24h/7j, sont compatibles avec tous types de véhicules. Avant de prendre la route, vous pouvez consulter la liste des bornes disponibles sur notre site internet. Pensez aussi à l’application Ulys (lien vers l’app) qui recense plus de 33.000 bornes en France, y compris hors autoroute.