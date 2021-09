Des bornes de recharge électrique accessibles sur autoroute

Pour vous, rouler à l’électrique n’est possible qu’en ville ? Détrompez-vous ! Ce nouveau mode de transport plus écologique n’est plus réservé qu’aux courtes distances. Sur l’autoroute, il est désormais possible d’effectuer de longs trajets en véhicule électrique. Grâce au déploiement de bornes de recharge en plusieurs points de votre voyage, roulez l’esprit tranquille et optez pour un mode de déplacement qui allie confort et respect de l’environnement.