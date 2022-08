Recharge électrique : une centaine de bornes supplémentaires « eborn » disponibles d’ici à la fin de l’année

Le réseau eborn, dont l’exploitation et le développement ont été concédés au groupement constitué d’Easy Charge (filiale de VINCI Autoroutes et de VINCI Energies) et du FMET (Fonds de Monétisation Ecologique des Transports, géré par DEMETER), poursuit le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans le quart Sud-Est de la France. Après la mise en service de 40 nouvelles bornes depuis le début de l’année, ce sont une centaine de bornes supplémentaires qui seront déployées d’ici à la fin de l’année. Vous êtes vous-même un « électromobiliste » ? Bonne nouvelle ! Plus de 2 300 points de recharge sont désormais mis à votre disposition dans 11 départements des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.