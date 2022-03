C’est une nouvelle étape importante en faveur de la mobilité durable sur l’autoroute ! Mercredi 23 mars 2022, sur l’aire de St Rambert d’Albon Ouest sur l’autoroute A7, VINCI Autoroutes et la Région Auvergne Rhône-Alpes ont signé une convention de partenariat pour accélérer le développement de la mobilité décarbonée. Après la convention signée en novembre 2019 avec la Région Sud, et celle signée avec la Métropole de Tours en décembre 2021, cette nouvelle alliance entre un acteur industriel privé et une collectivité territoriale s’inscrit dans l’objectif Autoroute Bas Carbone de VINCI Autoroutes. L’idée est de favoriser le développement de la décarbonation des mobilités sur l’autoroute A7, axe stratégique pour le déplacement de milliers d’usagers, avec pour but de contribuer à atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 visés par la stratégie nationale bas carbone.