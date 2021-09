Le rendez-vous est pris chaque mois de septembre. La 20e édition de la Semaine européenne de la mobilité se déroule partout en France du 16 au 22 septembre 2021. Le thème cette année ? « En sécurité et en bonne santé avec les mobilités durables », en écho à la pandémie de COVID-19 et des solutions proposées par les villes en matière de mobilités. Sur l’autoroute, et déjà bien avant cette crise sanitaire, nous menons des actions concrètes pour décarboner les déplacements et favoriser les mobilités à faibles émissions. Découvrez ces initiatives :



Vous roulez à l’électrique ? N’ayez plus peur de prendre l’autoroute !

Les trajets longue distance sont souvent un frein lorsqu’on roule à bord d’un véhicule électrique. Or aujourd’hui, il est possible d’emprunter l’autoroute et de recharger lors de la pause. Le saviez-vous ? Environ la moitié des aires de services du réseau VINCI Autoroutes sont équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. Une quarantaine de ces aires sont pourvues de bornes de recharge à très haute puissance qui permettent de faire votre « e-plein » en seulement 20 minutes, le temps d’une pause. Le déploiement des bornes sur autoroute se poursuit et notre objectif est d’équiper 100% des aires de services de notre réseau d’ici à 2023.



Des voies dédiées sur l’autoroute pour les transports en commun

L’autoroute sert aussi à mieux connecter les territoires et peut être une solution pour accéder plus facilement aux grandes agglomérations. A une quarantaine de kilomètres de Paris dans les Yvelines, le parc multimodal de Longvilliers offre ainsi une solution pratique à tous ses usagers. Inaugurée en 2020, cette gare multimodale permet de garer sa voiture ou son vélo, puis d’emprunter des lignes de cars express sur l’autoroute A10, elles-mêmes reliées aux réseaux de transports en commun d’Ile-de-France. Finies les heures passées dans les bouchons aux heures de pointe ! D’autres projets sont en cours ou en projet entre Aix-en-Provence et Marseille, à Toulon, mais aussi à Bordeaux, Toulouse ou Nice.



A 2, 3 ou 4… Sur des courts ou longs trajets, covoiturez !

Vous pensez que le covoiturage n’est réservé qu’aux trajets domicile-travail ? Détrompez-vous ! Aujourd’hui ce mode de transport moins polluant et plus économique s’adapte à tous les types de trajets. Vous pouvez même organiser votre covoiturage depuis l’autoroute. 36 parkings de covoiturage comprenant 2897 places sont disponibles en entrée ou en sortie du réseau VINCI Autoroutes. Un déploiement qui se poursuit puisque 3000 places supplémentaires sur une quarantaine de nouveaux parkings seront créées dans les quatre années à venir. #BienVoyager, c’est inventer ensemble de nouvelles solutions pour se déplacer !