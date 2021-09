Un nouveau parking de covoiturage sur l'A10 pour "BOOSTER" votre mobilité!

Optez pour un trajet plus convivial et économique

Le saviez-vous ? 81% des déplacements en covoiturage sont réalisés dans le cadre de trajets professionnels. Pour bien commencer la journée et surtout faire des économies, laissez-vous tenter vous aussi par ce mode de déplacement convivial et économique. En prenant la place du passager dans un autre véhicule ou en accueillant des covoitureurs dans votre propre voiture, vous réduisez le coût de votre trajet. Pratique, le covoiturage s’adapte aussi à vos trajets de loisirs. Vous roulez en véhicule électrique ? Le nouveau parking de covoiturage de Saran est équipé d’une borne de recharge adaptée au stationnement de longue durée pouvant accueillir jusqu’à deux véhicules en simultané. N’attendez plus pour améliorer vos trajets du quotidien et vos déplacements du week-end !