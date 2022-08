« Jettomanie » : découvrez la nouvelle campagne de la Fondation VINCI Autoroutes

Face à ce constat préoccupant, et dans le prolongement de sa campagne sur la « jettomanie » déployée l’été dernier, la Fondation VINCI Autoroutes lance, ce vendredi 29 juillet 2022, une nouvelle campagne de sensibilisation du grand public, et des jeunes en particulier. Sur un ton décalé, en mettant en scène l’humoriste Youtubeur Maxime Musqua, elle invite chacun à réfléchir à la façon de soigner sa propre tendance à la « jettomanie », et rappelle qu’il existe un remède simple et efficace. Cette vidéo de 35 secondes sera diffusée sur les réseaux sociaux et sur Internet à partir de ce vendredi, et sera également déclinée sur des affiches visibles cet été sur l’ensemble des aires du réseau VINCI Autoroutes.