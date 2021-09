Politique de protection des données personnelles

Les informations personnelles recueillies sont destinées aux sociétés du groupe VINCI Autoroutes, dont Cofiroute, ASF et ESCOTA font partie, et sont communiquées au personnel habilité du groupe VINCI Autoroutes.



Nous sommes également susceptibles de communiquer vos données personnelles à nos sous-traitants auxquels nous recourons en matière de prestations techniques, services de paiement, etc., et sous réserve d’avoir préalablement obtenu votre accord, à nos partenaires commerciaux. Ces personnes pourront donc être amenées à vous contacter directement à partir des coordonnées que vous nous avez communiquées.



L’ensemble de nos partenaires commerciaux et nos sous-traitants sont situés en France métropolitaine. La communication de vos données personnelles n’implique pas des transferts d’informations en dehors de la France et/ou vers des pays non-membres de l’Union européenne dont la législation en matière de protection des données personnelles diffère.



Nous exigeons strictement de nos partenaires commerciaux et de nos sous-traitants qu’ils utilisent vos données personnelles pour les seules finalités précédemment mentionnées et uniquement dans la limite nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, et qu’ils mettent en œuvre toutes les mesures essentielles à la sécurité et à la confidentialité de vos données personnelles.



Nous reconnaissons que la gestion de vos informations de paiement, par nos soins ou par nos sous-traitants, sont conformes aux dispositions relatives à la sécurité des données bancaires, telles que décrites dans les exigences du standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).