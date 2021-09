Vous roulez en voiture électrique ? Vous habitez la ville de Vienne en Isère ou vous y êtes de passage ? Facilitez vos trajets du quotidien en profitant de quatre nouveaux points de recharge électrique. Retenu en avril dernier pour déployer le réseau public de bornes de recharge électrique de la ville de Vienne, Easy Charge, filiale de VINCI Autoroutes et VINCI Energies, et le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports viennent de mettre en service 2 nouvelles bornes électrique dans la ville. Depuis le 26 août, les deux premières bornes sont en effet disponibles, à l’espace Saint-Germain et dans le secteur de la gare. Le service est ouvert à tous et propose une recharge accélérée de 22kW AC et 24 kW DC. Elles sont accessibles pour un tarif de 1€ par session auquel s’ajoutent 0,35 euros TTC par kWh, soit 5,90€ pour 100 km d’autonomie et 15€ pour un plein. Pour limiter l’effet « véhicule ventouse », un forfait post charge en journée garantira une rotation sur les places et ne s’appliquera pas de 20h à 8h. En outre, en s’abonnant pour un montant de 12€ par an au réseau eborn, les habitants de la Ville de Vienne bénéficieront de 10% de remise sur ces tarifs ainsi que de tarifs préférentiels sur le réseau eborn, aujourd’hui présent dans 11 départements des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Un projet pour accompagner le déploiement de l’écomobilité

Au total, ce sont douze stations, soit 22 points de charge, qui seront installés d’ici la fin de l’année dans la ville de Vienne : neuf en centre-ville, deux dans le quartier Saint-Germain et une au Parc relais Sud, à côté du stade municipal Jean Etcheberry. Deux des 12 bornes déployées seront des chargeurs rapides de 43 kW AC/ 50 kW DC, offrant un temps de charge de moins de 30 minutes pour une autonomie de 100 km.



VINCI Autoroutes via sa filiale Easy Charge et la ville de Vienne s’engagent dans la lutte contre le réchauffement climatique en favorisant la mobilité électrique.