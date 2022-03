Usagers des autoroutes A63 et A64, cette convention vous concerne ! VINCI Autoroutes, la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour ont signé jeudi 31 mars 2022 la convention Autoroute Bas Carbone et mobilités durables au Pays Basque. Son objectif ? Accélérer la décarbonation des transports routiers, principaux « émetteurs » de CO2 et donc très polluants. Pour rappel, la stratégie nationale Bas Carbone s’est fixée comme objectif de réduire ces émissions de 40% à l’horizon 2030, pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cette nouvelle convention vise à accompagner la transformation des mobilités pour faire face aux défis imposés par l’urgence environnementale et le changement climatique. Elle prévoit des aménagements concrets sur l’A63 et A64 empruntées chaque jour, respectivement, par 43.750 et 20.410 véhicules ! Covoiturage, bornes de recharge électrique, transports en commun « connectés » à l’autoroute… Découvrez ce qui va changer demain, dans le Pays Basque, pour vos déplacements du quotidien.