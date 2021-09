Préserver les milieux naturels

Le monde change ! Réduire l’impact environnemental de nos activités est devenu l’affaire de tous. Chez VINCI Autoroutes, nous en faisons une démarche ambitieuse, exigeante et nécessaire ! Notre plan Ambition Environnement 2030 comprend trois grands volets : l’action pour le climat et la réduction des émissions de CO2, l’optimisation des ressources grâce à l’économie circulaire et la protection des milieux naturels. Nous vivons actuellement la 6e et la plus rapide extinction de masse des espèces animales et végétales. Pour les scientifiques, la Terre a vu disparaître près de 60% de ses espèces entre 1970 et 2014. Il est donc urgent d’agir ! Comme toutes les infrastructures linéaires, l’autoroute a des incidences directes et indirectes sur les milieux naturels que sont l’eau, l’air, le sol et la biodiversité. Surexploitation des ressources, dérèglement climatique, pollution… Leur modification ou leur destruction peut avoir des conséquences irréversibles. En phase de construction ou d’exploitation, nous nous efforçons de limiter l’impact environnemental de nos activités. Comment ? En optimisant la consommation d’eau sur nos chantiers, en limitant l’utilisation de produits phytosanitaires dans le traitement des sols ou encore en favorisant la renaturation des milieux traversés par nos axes. Une démarche menée en concertation étroite avec les associations environnementales, les institutions spécialisées, le monde scientifique et les collectivités territoriales.