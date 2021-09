Vous le savez, VINCI Autoroutes s’engage et accélère la transformation de ses activités pour répondre à l’urgence écologique. Notre plan « Ambition Environnement 2030 » a pour objectif de parvenir à une mobilité plus durable sur l’autoroute à travers 3 grands thèmes : la lutte contre le changement climatique, l’encouragement de l’économie circulaire et la préservation des milieux naturels. Le réseau géré par VINCI Autoroutes comprend 28.500 hectares de dépendances vertes qui vont des aires de services et de repos aux talus, en passant par les passages pour animaux. Plus de 300 espèces animales et végétales protégées cohabitent sur ces espaces parmi lesquelles les précieuses abeilles !



Les abeilles, un maillon essentiel dans la chaîne de la biodiversité

Depuis une trentaine d’années, les populations d’abeilles diminuent en France et dans d’autres pays d’Europe. En cause ? L’usage intensif des produits phytosanitaires et l’apparition du frelon asiatique.Pourtant, les abeilles sont un maillon crucial dans l’équilibre de la biodiversité. En participant activement à la pollinisation des fleurs, elles jouent un rôle clé dans la reproduction et la survie des espèces végétales.