Dans le cadre de sa mission biodiversité, la Fondation VINCI Autoroutes accompagne des initiatives menées par des acteurs locaux (associations, collectivités territoriales, syndicats professionnels, agriculteurs…) visant à améliorer les conditions de vie des espèces végétales et animales. Une convention a ainsi été signée en juillet 2023 entre la Fondation et la mairie de Ponthévrard, ce qui a conduit à la plantation de 1660 jeunes plants d’arbres forestiers et d’arbustes d’origine génétiquement locale. Grâce à une étiquette à leur nom posée sur chaque arbre qu’ils ont plantés, les enfants de Ponthévrard pourront surveiller leur croissance… et garder un œil sur la biodiversité !



