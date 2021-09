Avec Animalia, plongez au coeur de la biodiversité!

Passionnés de nature et de biodiversité ? L’application ANIMALIA vous fait vivre une expérience unique dans le cadre des animations #BienArriver. Grâce à ce nouvel outil, découvrez ou redécouvrez en réalité augmentée sur 24 aires plus de 30 espèces protégées et remarquables vivant à proximité de l’autoroute.



Téléchargez l’appli ANIMALIA et laissez-vous guider !

Un écran semblable à celui de votre appareil photo apparaît. Approchez-le d’une des deux affiches recensant ces espèces. Devant la truite fério, un point vert apparaît. Cliquez dessus : vous aurez la surprise de voir la truite nager devant vous ! Un peu plus loin, découvrez la « carte d’identité » de l’écrevisse à pattes blanche et de la grenouille rieuse. Savez-vous que la première aime les eaux froides, vives et non polluées et que la deuxième émet des coassements et des ricanements nasillards ?



Gros plan sur les passages à faune

Poursuivez l’expérience et arrêtez-vous devant le capreolus capreolus, le nom scientifique du chevreuil. Sur une image animée, vous verrez l’animal gambader dans votre direction. Plus haut, cliquez sur le petit rhinolophe, une espèce de chauve-souris. Dans les deux cas, une animation vous fait découvrir les écoponts et les chiroptèroducs, ces passages à faune grâce auxquels les animaux sauvages peuvent traverser l’autoroute en toute sécurité.



Et les plantes dans tout ça ?

L’application Animalia vous permet aussi d’affiner vos connaissances à propos des espèces végétales poussant à proximité de l’autoroute. Vous apprendrez par exemple que l’Angélique à fruits variés pousse en juillet et en août et que sa tige peut atteindre les 2 mètres de hauteur ! Quant à l’oseille sauvage, elle accueille les pontes du Cuivré des marais, un somptueux papillon couleur orangée. La nature n’aura plus de secret pour vous !