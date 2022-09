Débuté au début de l’année 2021, le projet d’aménagement de la porte de Gesvres visant à améliorer les liaisons des périphériques de la ville et ainsi fluidifier les conditions de circulation sur l’autoroute A11, s’inscrit pleinement dans l’Ambition Environnement 2030 de VINCI Autoroutes : talus végétalisé, écrans acoustiques, voie verte, encadrement de certaines activités (promenade, chasse), sensibilisation du public à la protection des espaces … de nombreuses mesures environnementales sont prévues et parmi elles la restauration de la zone humide située au nord du chantier.

Dès la phase de conception d’un projet, nos équipes abordent pleinement les sujets environnementaux. Cela se traduit, entre autres, par un inventaire de la faune et la flore en milieu naturel, menée par des bureaux d’étude. Pour le chantier de la porte de Gesvres, cette étape préalable a permis de mettre en évidence la présence de zones humides le long de la vallée du Gesvres.