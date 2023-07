StopMégots, une opération de sensibilisation au risque d’incendie

Les étés se suivent et, en matière d’incendie, ont malheureusement tendance à se ressembler. En raison du dérèglement climatique, la sécheresse s’annonce cet été encore particulièrement intense et le risque incendie élevé. Pourtant, plus d’1 fumeur sur 4 reconnaît encore jeter des mégots par la fenêtre de sa voiture[1] sans mesurer les conséquences de ce geste qui peut lui paraître anodin. Sur l’autoroute, en moyenne chaque jour, 100 mégots de cigarette sont jetés par kilomètre, dans chaque sens de circulation [2]. Ces gestes inciviques ont des conséquences désastreuses sur l’environnement, a fortiori en période de canicule et de sécheresse.

Pour la troisième année consécutive, la Fondation VINCI Autoroutes et l’Entente Valabre pour la forêt méditerranéenne ont décidé de joindre leurs efforts pour sensibiliser les vacanciers - fumeurs ou non - sur la route des vacances et leur faire prendre conscience de l’impérieuse nécessité de ne plus jeter les mégots de cigarette par la fenêtre de leur voiture ou dans la nature. Dans ce cadre, 25 000 cendriers de poche seront distribués sur les 19 aires animées du réseau VINCI Autoroutes. Une exposition itinérante sera également déployée sur l’arc méditerranéen, comme pour les éditions précédentes. Au regard des terribles incendies qui ont notamment ravagé une partie de la forêt des Landes en 2022, l’opération sera étendue à la façade atlantique.

Pour en savoir, rendez-vous sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.