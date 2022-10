Chaque année, plusieurs centaines se sternes naines et pierregarins parcourent des milliers de kilomètres depuis l’Afrique pour se reproduire en Touraine. Le but de ces journées « chantier nature » est de réaliser ou de restaurer des sites dédiés favorisant l’installation des colonies de sternes et leur reproduction. Il s’agit notamment de dégager les grèves pour aider à la nidification de cette espèce rendue difficile par l’ensablement de la Loire. Près d’une dizaine de chantiers ont été organisés par l’association depuis la fin de l’été. Ce partenariat vise aussi à sensibiliser le public à la protection des hirondelles et les martinets noirs, d’autres espèces protégées. Autant d’actions qui s’inscrivent dans l’Ambition Environnement 2030 de VINCI Autoroutes et plus particulièrement la renaturation du domaine autoroutier.



