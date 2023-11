4 nouveaux bassins d’assainissement verront le jour d’ici à quelques semaines le long de l’autoroute A51, à proximité de Sisteron, au niveau des aires de services d'Aubignosc Est et Ouest . Complétant le système d'assainissement existant, ces bassins sont reliés au dispositif de collecte des eaux de l'autoroute.

Ils permettront ainsi de traiter immédiatement les eaux polluées des voies à proximité mais également de contenir rapidement une pollution accidentelle qui pourrait survenir, par exemple lors du renversement d’un camion transportant des liquides (hydrocarbures, liquides alimentaires…). Il s’agit du plus grand champ captant des Alpes-de-Haute-Provence, qui contribuera à protéger les ressources en eau de 21 communes avoisinantes.



Un chantier qui s’inscrit pleinement dans notre Plan d’Ambition Environnement 2030 en déployant des actions concrètes autour des 3 grands domaines : le changement climatique, l’économie circulaire et les milieux naturels. Pour ce dernier volet, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre parmi lesquelles :

Adapter le calendrier des travaux pour tenir compte du rythme biologique des espèces ;

Baliser et mettre en défense les zones sensibles afin d’éviter tout impact sur les espèces protégées locales (la Buglosse ondulée et la Cynoglosse à feuilles de giroflée) ;

Collecter et traiter l’ensemble des eaux provenant du chantier avant leur rejet dans le milieu naturel.

Enfin, puisque chaque action compte et contribue à l’optimisation du bilan carbone sur l’ensemble de nos chantiers, nous avons :