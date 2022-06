Une opération de lâchers de hamsters près du Contournement ouest de Strasbourg

Près de Strasbourg, le mois de juin est placé sous le signe du hamster ! Trois lâchers successifs de grands hamsters d’Alsace sont prévus pour permettre à 180 animaux d’être réintroduits dans la nature. L’une de ces actions a lieu le mardi 14 juin 2022 à Ernolsheim-Bruche et vise à lâcher 60 individus qui pourront prendre possession de milieux naturels favorables à leur développement. Organisés par VINCI Autoroutes en lien avec le CNRS, ces opérations participent à la sauvegarde de cette espèce reconnue en « danger critique d’extinction ». D’ici à 2023, ce sont au total plus de 1000 spécimen de grand hamster d’Alsace qui auront bénéficié de ce programme de sauvegarde ambitieux qui s’inscrit dans un plan national plus vaste. Elaboré par le ministère de la transition écologique et solidaire sur la période 2019-2028, ce plan prévoit la restauration d’un minimum de 1500 individus sur 600 hectares.