La présence du chacal doré attestée dans les Bouches-du-Rhône

Un écoduc est un passage souterrain qui permet à des animaux sauvages de petite taille ou de taille moyenne (renards, loutres, blaireaux) de traverser l’autoroute en toute sécurité. Avec les écoponts (ponts végétalisés passant au-dessus de l’autoroute) et les chiroducs (passages à chauves-souris), ils constituent les passages à faune. On en compte près d’un millier sur le réseau VINCI Autoroutes. Dans cet écoduc situé sous l’autoroute A7, les scientifiques de la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur ont fait une découverte surprenante ! A un mois d’intervalle, entre novembre et décembre 2020, ils ont photographié un ou plusieurs spécimens de chacal doré traversant l’écoduc sous l’autoroute. Grâce à des dispositifs placés à l’entrée du tunnel, ces spécialistes suivent en continu le passage de la faune. Ils ont ainsi pu constater que le canidé avait élu domicile dans le pays salonais.