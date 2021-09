Vous voyagez sur l’autoroute A10 entre Bordeaux et Saintes ? A une soixantaine de kilomètres au nord de Bordeaux, en direction de Paris, faites une pause sur l’aire de Saugon-Est. Vous aurez le plaisir d’y découvrir un véritable écrin de nature ! Ici, se côtoient en effet différentes essences d’arbres allant du chêne chevelu à l’érable champêtre, en passant par l’aulne à feuilles en cœur ou le pin maritime. Au total, ce sont plus de 700 arbres qui sont présents sur l’aire de Saugon-Est dont les 50 derniers ont été plantés mardi 6 avril. Cette opération, menée en partenariat avec l’Office National des Forêts, vise à « renaturer » l’aire de Saugon-Est. Les espèces choisies pour reboiser cette aire ont été sélectionnées pour leur capacité à s’adapter aux conditions locales des sols ainsi que pour leur résilience face au changement climatique.



Cette démarche est la première étape d’un projet environnemental plus vaste. Son objectif ? Analyser le potentiel écologique et forestier d’une vingtaine de zones du réseau VINCI Autoroutes situées le long des autoroutes A10, A11, A83, A87 et A837. Ces analyses permettront de confirmer, à l’automne prochain, le potentiel des sites pressentis pour y restaurer des espaces naturels arborés, propices au développement de la biodiversité et utiles pour contribuer à contrer les effets du changement climatique.