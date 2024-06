Près de l’A51, un nouvel observatoire à l’étang des Joncquiers

C’est une nouvelle façon de découvrir d’un peu plus près la faune et la flore de l’étang des Joncquiers ! Un observatoire a été inauguré, mardi 4 juin 2024, sur ce plan d’eau situé non loin de l’autoroute A51, près de la commune de Meyrargues, dans les Bouches-du-Rhône. Un nouveau point de vue sur ce site, à l’origine une gravière utilisée pour la construction de l’autoroute. Plus de 20 ans plus tard, la nature a repris ses droits ! Grâce à un partenariat conclu avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’étang des Joncquiers est devenu un site accueillant près de 600 espèces, dont une centaine d’entre elles sont protégées. Il est aujourd’hui un lieu privilégié pour sensibiliser les promeneurs à la biodiversité exceptionnelle de ce territoire.