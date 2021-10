Non loin de l’autoroute A51, cet espace naturel de 15 hectares vous accueille pour découvrir une biodiversité riche, abritée dans cette zone humide. Le silence qui règne sur place vous permettra d’observer sereinement la faune et la flore, le long d’un parcours aménagé d’une durée d’une heure environ.



Laissez-vous émerveiller par la présence du castor et de la loutre, des libellules et des demoiselles, ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux tels que la Foulque macroule, le cygne, le héron cendré, le Fuligule milouin, la Rousserolle turdoïde ou encore le Blongios nain… Un écosystème foisonnant à explorer à deux pas de l’autoroute A51 !