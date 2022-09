Construits au-dessus ou sous l’autoroute, les passages à faune permettent aux animaux présents à proximité des axes autoroutiers de continuer à traverser les voies en toute sécurité.

Ecoponts, écoducs, chiroducs… il existe plusieurs sortes de passages selon la taille des animaux. Plus de 1000 ouvrages spécifiques pour la faune sont ainsi déployés sur le réseau VINCI Autoroutes. C’est le cas notamment sur l’autoroute A64 qui relie Toulouse à Bayonne. Cette autoroute, longue d’environ 300 kilomètre, dispose en effet entre Saint-Gaudens et Peyrehorade de plusieurs ouvrages permettant aux animaux de continuer à circuler librement aux abords de l’autoroute. Des pièges photographiques ont ainsi été déployés cet été sur 4 types d’ouvrages différents : écopont, écoduc, encorbellement et banquette.



Il en ressort de nombreux clichés d’animaux empruntant ces passages. Des renards, des blaireaux, des genettes, des sangliers, des chevreuils, des martres des pins et même un chat forestier, une espèce plus rare, sont passés devant l’objectif, démontrant l’importance de telles infrastructures pour la faune locale.

Ce reportage a été conduit par un spécialiste : Emmanuel Rondeau. Célèbre photographe et réalisateur de documentaires animaliers, Emmanuel voyage à travers le monde pour sensibiliser le grand public à l’importance de préserver la biodiversité.

Depuis plusieurs années, Emmanuel Rondeau collabore avec VINCI Autoroutes et réalise de nombreuses images d’animaux empruntant nos passages comme en 2020 à l’occasion du reportage sur l’autoroute A10 du Cerf de la Lande.