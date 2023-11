Soucieux de respecter les milieux naturels et de minimiser l’incidence des travaux sur la biodiversité locale, les équipes VINCI Autoroutes ont fait réaliser une étude environnementale en amont du chantier. Celle-ci atteste notamment la présence, sur le viaduc, d’une espèce protégée, le martinet pâle, nécessitant la mise en place de mesures de préservation spécifiques.



Maintenir la nidification des espèces locales

Afin de permettre la nidification sur le site pendant toute la durée des travaux, les équipes du cabinet Naturalia Environnement ont installé des nichoirs sur le tablier du pont. 2 types de nichoirs ont ainsi été installés sur le viaduc :



Des nichoirs intérieurs permettant la réalisation des travaux à proximité tout en maintenant la nidification des espèces ;



permettant la réalisation des travaux à proximité tout en maintenant la nidification des espèces ; Des nichoirs de façade présents en extérieur permettant aux espèces souhaitant nidifier d’éviter la partie nord du pont où se dérouleront les travaux.



Les équipes VINCI Autoroutes ont ensuite adapté le phasage du chantier en conséquence.

La mise en place de ces mesures permet notamment de réduire les impacts de ces aménagements sur les espèces locales protégées et ainsi maintenir leur présence durant le chantier.



Un suivi régulier des espèces protégées

En parallèle, un suivi pluriannuel des colonies est effectué, en collaboration avec des écologues du bureau d’études Naturalia et des membres de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). La présence de couvées et de jeunes Martinets sur les saisons 2022 et 2023 a notamment pu être confirmée.

En 2 ans, on compte 7 à 8 martinets pâles juvéniles qui auraient pris leur envol depuis le site du viaduc de Cabrolles.