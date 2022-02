Forts de cette première réalisation, VINCI Autoroutes et l’ONF ont décidé d’étendre leur action et d’accélérer la valorisation des dépendances vertes. 27 sites ont ainsi été identifiés dans le Grand Ouest de la France, le long des autoroutes A10, A11, A83, A87 et A837. Réalisées entre mars et décembre 2021, les études de conception du projet de restauration écologique et les analyses techniques ont permis de mettre en valeur le potentiel écologique et forestier de ces sites choisis pour accueillir de nouvelles actions de renaturation. Dans la région Pays de la Loire, les travaux ont déjà commencé aux abords de l’autoroute A87. Des essences d’arbres adaptés au climat vendéen vont être plantées à proximité de l’aire des Herbiers. Même chose un peu plus au sud où le site de la Brétinière, près de la Roche-sur-Yon, va faire l’objet de différents types de boisements destinés à enrichir la flore existante.