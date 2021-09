D’après l’enquête publiée en Juillet 2020 par la Fondation VINCI Autoroutes, 12% des fumeurs déclarent jeter leur mégot par la fenêtre de la voiture, soit plus d’1 fumeur sur 3. Si on ajoute à cela la chaleur et la sécheresse en période estivale, « jeter un mégot par la fenêtre sur l’autoroute, c’est aussi prendre le risque de déclencher un départ de feu » précise Bernadette Moreau, Déléguée Générale de la Fondation VINCI Autoroutes. Au-delà du risque d’incendie, un mégot jeté dans la nature met environ 12 ans à se décomposer et pollue à lui seul 500 litres d’eau.



Pour sensibiliser le plus grand nombre, la Fondation VINCI Autoroutes et l’Entente Valabre, établissement public qui œuvre à la prévention et à la lutte contre les risques d’incendie, viennent cet été à votre rencontre sur la route des vacances. Du 9 Juillet au 14 Août 2021, en complément des Etapes #BienArriver, une opération itinérante #StopMégots se déroulera sur 6 aires du réseau VINCI Autoroutes. Ces aires sont situées sur les axes autoroutiers du pourtour méditerranéen régulièrement exposés aux risques d’incendie en période estivale. Cette opération #StopMégots, particulièrement innovante, a vocation à délivrer des messages de prévention et sensibiliser aux risques liés au jet de mégots sur la route, en particulier les risques d’incendie et de pollution. A cette occasion, des cendriers de poches seront distribués et il sera possible d’échanger avec une Capitaine de la Protection Civile.



De passage sur l’autoroute cet été ? Rejoignez-nous sur les aires d’autoroute participant à l’opération. Nos équipiers vous attendent près de la voiture mégot !