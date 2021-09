Dans le Puy-de-Dôme, les saumons nagent plus facilement sous l'autoroute A89 !

Après des travaux similaires menés par la Direction Départementale des Territoire du Puy-de-Dôme (DDT63) sur un autre site en amont, les Madeleines, un groupement a été créé pour évaluer les deux aménagements réalisés grâce au suivi de spécimens de saumons en migration. Composé de VINCI Autoroutes, SCIMABIO Interface, l’association Loire Grands Migrateurs et la Fédération du Puy-de-Dôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le groupement a obtenu l’agrément ministériel pour capturer et marquer 24 saumons à l’aide d’émetteurs. Une opération de « radio-pistage » particulièrement encadrée et menée en partenariat avec la DDT63 qui a permis de suivre de près le parcours de ces saumons ! L’occasion de constater que les aménagements réalisés avaient permis de faciliter leur passage et de réduire ainsi le risque de mortalité. Une aventure à découvrir dans La Grande du saumon atlantique, le film qui retrace cette magnifique épopée !