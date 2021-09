Favoriser l'économie circulaire

Chaque jour, nous nous efforçons de rendre nos activités plus durables. L’économie circulaire est applicable à toutes les étapes de nos activités, au plus près du terrain. Sur nos sites et chantiers, nous favorisons, par exemple, le recours aux matières recyclées et renouvelables issues de sources et de filières durables. En Corrèze, sur l’autoroute A89, le procédé a été utilisé sur une vingtaine de kilomètres entre Tulle et Egletons. Afin de réduire l’impact environnemental du chantier, nous avons utilisé une technique innovante développée par notre filiale Eurovia, permettant de valoriser 100% des déchets d’enrobés issus du rabotage de l’ancienne chaussée. Par ailleurs, des palettes de bois utilisées sur nos chantiers peuvent être données à des entreprises qui les réutilisent pour construire des meubles de jardin.