Engagé dans la préservation de l’environnement, VINCI Autoroutes propose dans le cadre de son plan ambition environnement 2030, des actions fortes concernant la protection des milieux naturels. Implantation de ruchers, passages pour la faune, protection des espèces … autant d’initiatives prenant en considération l’aspect paysager et écologique de l’autoroute.

Dans ce cadre, le partenariat agricole engagé au Pays basque est une référence en la matière. Fruit d’une longue collaboration, le verger implanté sur l’aire d’Urrugne permet à la fois de perpétuer le patrimoine fruitier local, tout en préservant et en développant les variétés de pommes basques.



Certains pommiers déjà présents sur l’aire étant arrivés en fin de vie, il était naturel de les remplacer et au passage d’étendre le verger. Pour ce faire, une collaboration étroite a été engagée avec un arboriculteur afin de sélectionner des pommiers suffisamment robustes à même d’assurer la productivité du verger et de proposer un Sagrano, un vin de pommes 100% local.



Forte de ce partenariat vertueux, l’aire d’Urrugne a pour ambition de devenir une véritable vitrine écoresponsable du territoire basque. Si vous circulez sur l’autoroute A63 entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, en direction de l’Espagne, faites la pause sur cette aire. En plus de vous prélassez sous les pommiers, vous pourriez y découvrir prochainement des nichoirs, ruches, prairies fleuries et autres animaux herbivores en train de pâturer.