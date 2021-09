Un écopont prend forme à Narbonne sur l’A61

Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A61, un écopont est en cours de construction au niveau de la commune de Narbonne. Nos équipes posent actuellement les dalles du tablier, la partie supérieure de cet ouvrage qui permet à la faune de passer au-dessus de l’autoroute, en toute sécurité.



En facilitant le déplacement des grands mammifères tels que les sangliers ou les chevreuils cet écopont permettra ainsi d’entretenir les échanges biologiques nécessaires à l'accomplissement des cycles de vie des espèces animales, dès son achèvement, au printemps 2021.



Avez-vous déjà observé des passages à faune lors de vos trajets sur autoroute ?

Difficilement détectables au premier regard, ces passages à faune sont pourtant bien présents sur autoroute. Notre réseau compte d’ailleurs près d’un millier d’ouvrages destinés à la circulation des animaux aux abords de nos infrastructures. Parmi eux, des chiroptéroducs destinés à guider les chauves-souris lors de leur traversée, des écoducs ou passages souterrains permettant de faciliter le déplacement de la petite et moyenne faune (lapins, blaireaux…) et enfin ces fameux écoponts.



Dans le cadre de son plan ambition environnement 2030, VINCI Autoroutes s’engage fortement dans la préservation des ressources naturelles et la biodiversité : réduction de la consommation en eau, suppression des produits phytosanitaires ou encore construction d’ouvrages pour la faune sont quelques-uns des objectifs fixés par ce plan.

Le nouvel écopont de Narbonne sur l’autoroute A61 s’inscrit pleinement dans cet élan. Rendez-vous au printemps 2021 pour espérer voir passer les premiers animaux !