Lors de votre prochaine pause, ne soyez pas surpris d’entendre des abeilles bourdonner sur certaines de nos aires ! Afin de préserver la biodiversité, une centaine de ruches ont été installées en partenariat avec plusieurs apiculteurs. C’est le cas sur l’aire de Villeray en Mayenne sur l’autoroute A81, sur l’aire de Lançon de Provence sur l’autoroute A7 ou encore sur l’aire de l’Arc, sur l’autoroute A8.



Notre priorité ? Préserver les espèces animales vivant près du réseau autoroutier

Le saviez-vous ? Près de 1000 passages à faune sont installés près des axes que vous empruntez régulièrement. Les éco ponts, des ponts végétalisés passant au-dessus de l’autoroute, permettent au gros gibier (sangliers, cerfs, chevreuils) de traverser l’autoroute en toute sécurité. Les écoducs, des tunnels creusés sous les voies, sont quant à eux destinés au passage d’espèces plus petites comme les blaireaux, les renards ou les lièvres. Dans la région de Niort (Deux-Sèvres), un chiroduc enjambant l’autoroute A83 permet aussi aux chauves-souris de traverser l’autoroute sans risque.



Des méthodes « douces » pour l’entretien des aires et de la nature

Au total, ce sont plus de 300 espèces animales et végétales protégées qui vivent à proximité directe de l’autoroute sur les talus, les aires et près des passages pour animaux. Pour entretenir ces espaces verts, nos équipes appliquent des procédés destinés à sauvegarder au maximum ces espèces. Elles limitent par exemple le fauchage pour laisser une végétation naturelle se développer et ont recours à des méthodes alternatives autres que l’utilisation de produits phytosanitaires. De quoi assurer la préservation de la nature et des milieux qui vous entourent lors de voyages sur autoroute !



Découvrez aussi les bonnes pratiques à adopter en matière d’environnement sur autoroute