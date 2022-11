C’est une ferme de 5 hectares implantée sur un délaissé autoroutier de l’A19, dans le Loiret. Mais le jardin maraîcher du Beaunois ne se contente pas de produire 120 tonnes de légumes biologiques par an ! C’est aussi, et surtout, un lieu d’insertion qui permet à des femmes et des hommes parfois en grande difficulté de retrouver le chemin de l’emploi. En 2010, peu après l'inauguration de l’autoroute A19, VINCI Autoroutes souhaite valoriser un terrain non loin de l'aire de services du Loiret. Une association voit le jour, Les Jardins de la voie romaine, avec le concours du réseau des Jardins de Cocagne et de la Fondation VINCI pour la Cité. Plus de 10 plus tard, l’association s’est agrandie et compte désormais 4 sites qui emploient près de 100 personnes. Depuis leur création, les Jardins de la voie romaine ont permis à plusieurs centaines de personnes de faire leur chemin vers un emploi durable ou une formation qualifiante.