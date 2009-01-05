Comment contacter le médiateur de la consommation

La médiation de la consommation est une procédure transparente, efficace et équitable à laquelle tout consommateur peut recourir en vue de la résolution amiable au litige qui l’oppose à un professionnel (article L613-1 du code de la consommation). Il s’agit d’un recours gratuit et confidentiel qui s’adresse aux clients insatisfaits de la réponse obtenue suite à leur réclamation.



Pour faire appel au Médiateur de la consommation, vous devez obligatoirement avoir déjà effectué une réclamation écrite à laquelle VINCI Autoroutes vous a opposé un refus.



Retrouvez l'accès au site du Médiateur de la consommation VINCI Autoroutes à partir de votre Espace Abonnés, lien disponible en pied de page "Contacter le Médiateur" (menu "Espace Abonnés").

NOTA BENE : Le Médiateur de la consommation de VINCI Autoroutes n’intervient que sur les litiges relatifs à l’abonnement télépéage ULYS. Les litiges relatifs à la circulation sur autoroute et non liés à l’abonnement ULYS n’entrent pas dans son champ de compétences.