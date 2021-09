Jardins du Grand Courtoiseau

Entre Auxerre et Orléans, non loin de Montargis, offrez-vous une sortie bucolique en prenant la direction du jardin du Grand Courtoiseau. A deux pas du petit village de Triguères, vous ouvrez les portes d’un parc abondant dont l’histoire remonte au XVIIe siècle. En effet, avant de devenir en 2014 la propriété d’un jeune couple amoureux du site, les murs du manoir ont accueilli d’illustres hôtes. Il vous faut aller jusqu’au XIIe siècle pour découvrir les racines de ces murs, lorsque ceux-ci servaient de place forte. Des siècles plus tard, il devient propriété de Jacques Augustin, le miniaturiste de l’Ancien Empire, ou plus récemment, d’Hervé Bazin, l’auteur de Vipère au poing. Mais outre son manoir, c’est bien pour ses closeries que l’on vient visiter le Grand Courtoiseau. Composé de plusieurs « tableaux », le lieu vous dévoile un certain nombre d’ambiances variées à travers ses jardins à l’italienne, ses allées de roses, et bien d’autres encore.