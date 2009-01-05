Les déchets laissés sur les aires de repos et dans les espaces gérés par VINCI Autoroutes sur les aires de services ont représenté un volume de 7 424 tonnes en 2024.



L'utilisation de contenants et d'emballages jetables génère une immense quantité de déchets qui polluent notre environnement. Un pique-nique « zéro déchet », c’est donc une manière simple mais efficace de réduire son empreinte écologique en voyageant sur l’autoroute. Lors de votre pause sur les aires du réseau VINCI Autoroutes, vous trouverez facilement des espaces pique-nique avec tables et bancs dédiés. L’ensemble des aires de services et de repos sont équipées de points de collecte sélective des déchets.



Lors de votre pause repas, vous trouverez un bac jaune dédié aux emballages, un bac noir pour les déchets alimentaires ou non recyclables et un bac verre dédié aux contenants en verre. Vous les trouverez facilement grâce une signalétique simple composée de pictogrammes.