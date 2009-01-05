Ecomobilité
Optez pour le pique-nique « zéro déchet » lors de vos trajets sur autoroute
Pour votre pause repas sur l’autoroute, joignez l’utile à l’agréable ! Préparer un pique-nique « zéro déchet » permet non seulement de profiter d'un bon moment mais aussi de limiter votre impact écologique. Suivez nos conseils pour réduire vos déchets tout en savourant un repas durable.
Pourquoi choisir un pique-nique « zéro déchet » lors de votre trajet sur autoroute ?
Les déchets laissés sur les aires de repos et dans les espaces gérés par VINCI Autoroutes sur les aires de services ont représenté un volume de 7 424 tonnes en 2024.
L'utilisation de contenants et d'emballages jetables génère une immense quantité de déchets qui polluent notre environnement. Un pique-nique « zéro déchet », c’est donc une manière simple mais efficace de réduire son empreinte écologique en voyageant sur l’autoroute. Lors de votre pause sur les aires du réseau VINCI Autoroutes, vous trouverez facilement des espaces pique-nique avec tables et bancs dédiés. L’ensemble des aires de services et de repos sont équipées de points de collecte sélective des déchets.
Lors de votre pause repas, vous trouverez un bac jaune dédié aux emballages, un bac noir pour les déchets alimentaires ou non recyclables et un bac verre dédié aux contenants en verre. Vous les trouverez facilement grâce une signalétique simple composée de pictogrammes.
5 astuces pratiques pour organiser un pique-nique « zéro déchet » sur l'autoroute
Pour un pique-nique zéro déchet sur l'autoroute, voici 5 astuces simples à adopter avant et pendant votre trajet :
- Optez pour des contenants réutilisables : Privilégiez les boîtes hermétiques en inox ou en verre pour emporter vos repas. Ces contenants sont durables et idéals pour conserver vos aliments sans générer de déchets plastiques.
- Utilisez des gourdes et mugs réutilisables : Transportez votre eau ou vos boissons dans une gourde réutilisable. Les aires de service sont équipées de fontaines à eau où vous pouvez remplir votre gourde gratuitement. De plus, vous bénéficiez d'une réduction sur les boissons chaudes si vous utilisez votre propre tasse.
- Choisissez des couverts et serviettes réutilisables : Emportez des couverts en inox ou en bambou, ainsi que des serviettes en tissu. Évitez les couverts jetables en plastique en optant pour des alternatives plus écologiques.
- Préparez vos repas à la maison avec des produits frais et locaux : Les wraps, salades en bocaux ou sandwichs maison sont parfaits pour un pique-nique zéro déchet. Ils peuvent être emballés dans des sacs réutilisables ou des tissus pour éviter les plastiques jetables.
- Anticipez la gestion des déchets : La totalité de nos aires de services et de repos sont dotées de dispositifs de collecte sélective pour trier vos déchets. Si vous emportez des restes, prévoyez des sacs compostables ou des contenants pour ne pas laisser de déchets non triés.
VINCI Autoroutes s’engage pour le « zéro déchet »
100% de déchets valorisés sur les aires de repos et de services : c’est l’objectif que s’est fixé VINCI Autoroutes dans le cadre de son Ambition Environnement 2030. En 2024, 87% de déchets ont déjà été valorisés (en matière ou en énergie) sur les aires de repos de notre réseau et 47% sur les aires de services. Sur l’ensemble de nos aires, nous déployons par ailleurs la démarche « Objectif aire zéro déchet ». Couverts et vaisselle réutilisables, fontaines à eau accessibles… par un ensemble d’actions déployées en collaboration avec les enseignes commerciales partenaires, celle-ci vise à réduire la production de déchets, augmenter leur taux de valorisation et améliorer les gestes de tri.