Les mystérieux meurtres de la RN20

Retour sur une affaire qui a plongé les habitants d’Ile de France dans un climat d’angoisse et de psychose au début des années 80. Entre 1980 et 1983, les corps de 4 jeunes auto-stoppeuses sont découverts dans la région d’Etampes, dans l’Essonne, le long de la route nationale 20. Des crimes non élucidés 40 ans plus tard pour lesquels, à l’époque, le nom de Michel Fourniret a été cité.

